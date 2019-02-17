На соборе в Солсбери вывесили российский флаг

Флаг сняли вскоре после того, как на него начали обращать внимание местные жители. Руководство собора выпустило заявление по этому поводу.

"Это очень глупый поступок, который проливает свет на огромные личные трагедии и ущерб, причиненный городу бесперцедентной атакой нервно-паралитическим веществом в Солсбери в прошлом году", - говорится в сообщении.

Почти год прошел с тех пор, как бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в критическом состоянии после отравления веществом "новичок".

Ранее УНН сообщал, что Bellingcat, The Insider и Respekt раскрыли личность сотрудника ГРУ, работающего под прикрытием "Федотова Сергея Вячеславовича" и подозреваемого в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. По словам журналистов, подленная личность "Федотова" - Денис Вячеславович Сергеев.

Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России "за исполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.