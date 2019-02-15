Журналісти зв'язалися з дружиною третього підозрюваного у справі Скрипалів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У четвер, 14 лютого Bellingcat, The Insider і Respekt зробили святковий подарунок, розкривши справжню особистість співробітника ГРУ, що працює під прикриттям "Федотова Сергія В'ячеславовича" і підозрюваного в замаху на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері. За словами журналістів, подленно особистість "Федотова" - Денис В'ячеславович Сергеєв. Російська служба BBC підхопила розслідування і змогла зв'язатися з ймовірною дружиною Сергеєва, передає УНН.

Так, Денис Сергеєв народився в 1973 році в місті Ушарал на південному сході Казахстану, вказує Bellingcat. BBC стверджує, що підтвердила цю інформацію від джерела, вивчила кілька російських баз даних.

За інформацією видання, людина з таким же прізвищем, ім'ям, по-батькові та датою народження Сергеєва було вказано на сайті Єкатеринбурзького суворовського училища як випускник 1990 року.

Дмитро Вяткін, який навчався з Сергеєвим в одній роті, підтвердив журналістам, що пам'ятає таку людину.

"Але з часу випуску нічого про нього не знаю", - додав він.

На початку 2000-х років Сергеєв переїхав до Москви і вступив до Військової академії міністерства оборони, стверджує Bellingcat. За даними BBC, в Москві людина з таким ім'ям був зареєстрований в будинку №50/1 по проспекту Народного ополчення, де і базується академія. Там же була зареєстрована і його дружина Тетяна.

Тетяна Сергєєва по телефону підтвердила журналістам, що її чоловіка звати Денис В'ячеславович Сергєєв і що він народився в 1973 році в Казахстані. Однак інформацію про його службі в ГРУ вона назвала "казкою", відмовившись при цьому відповідати на питання, чим саме займається її чоловік.

"Чоловік, якщо вважатиме за можливе, зв'яжеться з вами", - додала вона. Однак Денис Сергєєв не вийшов на зв'язок з BBC, а Тетяна більше не взяла трубку, пише видання.

На сайті московської школи №1251 імені генерала Шарля де Голля в списку вчителів англійської мови вказана повна тезка Тетяни Сергєєвої. Судячи з фотографій на шкільному сайті та в месенджерах, прив'язаних до номера, за яким дзвонив кореспондент, у виданні припускають, що мова йде про одну й ту ж людину.

Нагадаємо, 14 лютого, після чотиримісячного спільного розслідування з The Insider і Respekt, Bellingcat розкрив справжню особистість співробітника ГРУ, який працював на міжнародному рівні під прикриттям "Федотова Сергія В'ячеславовича".

Раніше The Insider і Bellingcat вдалося дізнатися, що третій виконавець замаху на Скрипалів в Солсбері, що ховається під ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов", був пов'язаний з отруєнням "Новачком" постачальника озброєння в Україну підприємця з Болгарії Еміліана Гебрева, замах на якого відбулося в квітня 2015 року.

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