Журналисты связались с женой третьего подозреваемого в деле Скрипалей

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В четверг, 14 февраля Bellingcat, The Insider и Respekt сделали праздничный подарок, раскрыв подлинную личность сотрудника ГРУ, работающего под прикрытием "Федотова Сергея Вячеславовича" и подозреваемого в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. По словам журналистов, подленная личность "Федотова" - Денис Вячеславович Сергеев. Русская служба BBC подхватила расследовании и смогла связаться с предполагаемой женой Сергеева, передаёт УНН.

Так, Денис Сергеев родился в 1973 году в городе Ушарал на юго-востоке Казахстана, указывает Bellingcat. BBC утверждает, что подтвердила эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.

По информации издания, человек с такой же фамилией, именем, отчеством и датой рождения Сергеева был указан на сайте Екатеринбургского суворовского училища как выпускник 1990 года.

Дмитрий Вяткин, учившийся с Сергеевым в одной роте, подтвердил журналистам, что помнит такого человека.

"Но со времени выпуска ничего о нем не знаю", - добавил он.

В начале 2000-х годов Сергеев переехал в Москву и поступил в Военную академию министерства обороны, утверждает Bellingcat. По данным BBC, в Москве человек с таким именем был зарегистрирован в доме №50/1 по проспекту Народного ополчения, где и базируется академия. Там же была зарегистрирована и его жена Татьяна.

Татьяна Сергеева по телефону подтвердила журналистам, что ее мужа зовут Денис Вячеславович Сергеев и что он родился в 1973 году в Казахстане. Однако информацию о его службе в ГРУ она назвала "сказкой", отказавшись при этом отвечать на вопрос, чем именно занимается ее муж.

"Муж, если сочтет возможным, свяжется с вами", - добавила она. Однако Денис Сергеев не вышел на связь с BBC, а Татьяна больше не взяла трубку, пишет издание.

На сайте московской школы №1251 имени генерала Шарля де Голля в списке учителей английского языка указана полная тезка Татьяны Сергеевой. Судя по фотографиям на школьном сайте и в мессенджерах, привязанных к номеру, по которому звонил корреспондент, в издании предполагают, что речь идёт об одном и том же человеке.

Напомним, 14 февраля, после четырехмесячного совместного расследования с The Insider и Respekt, Bellingcat раскрыл подлинную личность сотрудника ГРУ, который работал на международном уровне под прикрытием "Федотова Сергея Вячеславовича".

Ранее The Insider и Bellingcat удалось узнать, что третий исполнитель покушения на Скрипалей в Солсбери, скрывающийся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с отравлением "Новичком" поставщика вооружения в Украину предпринимателя из Болгарии Эмилиана Гебрева, покушение на которого состоялось в апреле 2015 года.

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