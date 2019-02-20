Посольство России в Великобритании не исключает "смерти Скрипалей"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Посольство России в Великобритании не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы. Об этом говорится на сайте диппредставительства, передает УНН.
Так посольство прокомментировало информацию о том, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести.
“Представителям посольства вопреки нормам международного права... не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль”, — говорится в ответе посольства. В дипмиссии отметили, что “наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции”.
В сообщении подчеркивается, что беспокойство родственников Скрипалей и их обращение в полицию “представляются вполне обоснованными”.
Как отмечал УНН, состояние здоровья бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь у него дома. Об этом в воскресенье, 17 февраля, пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских спецслужбах.