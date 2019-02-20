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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48221 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 64157 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126149 просмотра

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7 марта, 17:42 • 127374 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128099 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124310 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

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Посольство России в Великобритании не исключает "смерти Скрипалей"

Посольство России в Великобритании не исключает "смерти Скрипалей"

Киев  •  УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Посольство России в Великобритании не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы. Об этом говорится на сайте диппредставительства, передает УНН.

Так посольство прокомментировало информацию о том, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести.

“Представителям посольства вопреки нормам международного права... не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль”, — говорится в ответе посольства. В дипмиссии отметили, что “наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции”.

В сообщении подчеркивается, что беспокойство родственников Скрипалей и их обращение в полицию “​представляются вполне обоснованными”.

Как отмечал УНН, состояние здоровья бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь у него дома. Об этом в воскресенье, 17 февраля, пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских спецслужбах.

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