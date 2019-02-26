Третій підозрюваний у "справі Скрипалів" потрапив на камери у Болгарії

Росіянин, який використовував документи на ім'я Сергія Федотова, жив у цьому готелі в номері 305, за даними болгарського видання "24 години", яке посилається на джерела в слідчій групі. На камери відеоспостереження біля готелю також потрапив його автомобіль, який він брав у Болгарії в оренду.

Еміліан Гебрев, який займається торгівлею зброєю, був госпіталізований з важким отруєнням 28 квітня 2015 року. У цей же день Федотов поїхав з Болгарії і вилетів до Москви через Стамбул. В аналізах Гебрева знайшли сліди речовин, характерних для отруєння нервово-паралітичною речовиною, що належать до типу "Новичок". Такою ж речовиною були отруєні і Скрипалі.

Після повідомлення британської преси про те, що Федотова підозрюють у причетності до отруєння у Солсбері, влада Болгарії вирішила відновити розслідування отруєння Гебрева. Він, як і Скрипалі, вижив у результаті замаху.

Дослідницька група Bellingcat і видання The Insider писали, що справжнє ім'я Федотова - Денис Сергєєв, він високопоставлений офіцер російської військової розвідки, імовірно, у званні не нижче підполковника. Він був у Лондоні в момент отруєння Скрипалів. Яку саме роль він відіграв в операції - неясно, за даними ЗМІ, слідство вважає, що вона була меншою, ніж у Руслана Боширова (Анатолія Чепіги) і Олександра Петрова (Олександра Мішкіна).