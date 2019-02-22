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Bellingcat показала фото третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Bellingcat показала фото третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Дослідницька пошукова мережа Bellingcat показала фотографію третього підозрюваного в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії - "Сергія Федотова", передає УНН.

За даними Bellingcat, третій підозрюваний в отруєнні Скрипаль "ідентифікований як високопоставлений офіцер ГРУ Денис Сергєєв". Раніше команда Bellingcat вказувала, що третій офіцер ГРУ був присутній у Великій Британії, коли Сергій і Юлія Скрипалі впали в кому після, за словами британської влади, навмисного отруєння речовиною "Новичок". 

Після чотиримісячного спільного розслідування з партнерами команда Bellingcat розкрила реальну особу цього офіцера ГРУ, який працював за кордоном під підставним ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов". "Насправді ж це був Денис В'ячеславович Сергєєв - високопоставлений офіцер ГРУ і випускник Військово-дипломатичної академії", - відзначили у Bellingcat.

Наступним кроком у розслідуванні, як зазначається, було отримання фотографії "підставної" особи, яка використовувалася б для пошуку реальної людини і доказу того, що це одна й та ж особа. На відміну від двох інших підозрюваних, опублікованих фотографій "Федотова" не було, і він не давав інтерв'ю, як інші двоє, відзначає група.

У процесі пошуку, як повідомляється, у Bellingcat "вирішили шукати лише людей з по-батькові "В'ячеславович" і датою народження 17 вересня 1973 року". Під час пошуку за цими критеріями по Москві, як зазначається, Bellingcat виявила 15 варіантів, "але один з них представляв особливий інтерес".

"У цієї людини була вказана адреса проживання за адресою: Народне ополчення, 50, де розташований гуртожиток Військово-дипломатичної академії ГРУ. Це був Денис В'ячеславович Сергєєв, який народився у Казахстані, який має паспорт, виданий в Новоросійську в 2000 році", - відзначили у Bellingcat.

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