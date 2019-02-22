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Bellingcat показала фото третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Bellingcat показала фото третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Киев  •  УНН

 • 14155 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Исследовательская поисковая сеть Bellingcat показала фотографию третьего подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - "Сергея Федотова", передает УНН.

По данным Bellingcat, третий подозреваемый в отравлении Скрипалей "идентифицирован как высокопоставленный офицер ГРУ Денис Сергеев". Ранее команда Bellingcat указывала, что третий офицер ГРУ присутствовал в Великобритании, когда Сергей и Юлия Скрипали впали в кому после, по словам британских властей, умышленного отравления веществом "Новичок".

После четырехмесячного совместного расследования с партнерами команда Bellingcat раскрыла реальное лицо этого офицера ГРУ, работавшего за рубежом под подставным именем "Сергей Вячеславович Федотов". "На самом деле это был Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии", - отметили в Bellingcat.

Следующим шагом в расследовании, как отмечается, было получение фотографии "подставного" лица, которая использовалась бы для поиска реального человека и доказательства того, что это одна и та же личность. В отличие от двух других подозреваемых, опубликованных фотографий "Федотова" не было, и он не давал интервью, как другие двое, отмечает группа.

В процессе поиска, как сообщается, в Bellingcat "решили искать только людей с отчеством "Вячеславович" и датой рождения 17 сентября 1973 года". При поиске по этим критериям по Москве, как отмечается, Bellingcat обнаружила 15 вариантов, "но один из них представлял особый интерес".

"У этого человека был указан адрес проживания по адресу: Народное ополчение, 50, где расположено общежитие Военно-дипломатической академии ГРУ. Это был Денис Вячеславович Сергеев, родился в Казахстане, который имеет паспорт, выданный в Новороссийске в 2000 году", - отметили в Bellingcat.

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