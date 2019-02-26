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Росія звинуватила Захід у "лицемірстві" через список забороненої хімічної зброї

Росія звинуватила Захід у "лицемірстві" через список забороненої хімічної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Росія 26 лютого звинуватила Захід у “лицемірстві” через блокування списку забороненої хімічної зброї через відмову включити до переліку речовини, які Москва називає подібними до нервово-паралітичної речовини “Новачок”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Організація за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) в січні погодилася заборонити “Новачок”, який був використаний у спробі вбити російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку в англійському місті Солсбері. Західні країни заявляють, що за здійсненим у березні 2018 року нападом стоїть Росія.

Москва цього тижня хотіла додати ще 14 хімічних речовин, які, на її думку, також повинні бути класифіковані як частина родини “Новачок”. Росія стверджує, що з такими речовинами західні країни також експериментували.

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20 країн, у тому числі Сполучені Штати, Велика Британія і Канада, відхилили пропозицію Росії, заявивши, що хімічні речовини з московського списку не досягають “порогів токсичності”, які вимагають включення до списку заборонених речовин.

Посол Росії в Гаазі Олександр Шульгін заявив 26 лютого, що Захід блокує пропозиції Москви тому, що “вони самі експериментують з цими речовинами”.

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Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною “Новачок”. Батько і дочка вижили після замаху, але громадянка Британії Дон Стерджесс, яка також контактувала з речовиною, померла.

Названі імена кількох підозрюваних — це ймовірні агенти російської військової розвідки.

Як повідомляв УНН, посольство Росії у Великій Британії не може підтвердити, що отруєні в Солсбері Сергій і Юлія Скрипаль живі.

Напередодні, стан здоров’я колишнього полковника ГРУ і британського агента Сергія Скрипаля погіршився, йому надають медичну допомогу у нього вдома. Про це в неділю, 17 лютого, пише видання The Sunday Times, посилаючись на джерела в британських спецслужбах.

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