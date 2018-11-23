Справа Скрипалів: залишком "Новачка" можна було отруїти ще тисячі людей

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нервово-паралітичної речовини, що залишилася у флаконі в Солсбері, вистачило б для того, щоб знищити ще декілька тисяч чоловік, заявив BBC офіцер поліції Дін Хейдон, керівник розслідування отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, передає УНН.