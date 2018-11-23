Справа Скрипалів: залишком "Новачка" можна було отруїти ще тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нервово-паралітичної речовини, що залишилася у флаконі в Солсбері, вистачило б для того, щоб знищити ще декілька тисяч чоловік, заявив BBC офіцер поліції Дін Хейдон, керівник розслідування отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, передає УНН.
В інтерв’ю для програми BBC “Панорама” Хейдон продемонстрував точну копію флакону з отруйною речовиною.
Йдеться про контрафактну пляшечку з етикеткою Nina Ricci, яку британець Чарлі Роулі підібрав у парку в Солсбері в червні 2018 року. Він потім подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс, вважаючи, що в ньому знаходяться парфуми. Обох госпіталізували 30 червня з їхнього будинку в сусідньому містечку Еймсбері, але лікарі не змогли врятувати жінку. Роулі на цей момент виписали з лікарні.
“Як ви бачите, за розміром пляшечка дуже невелика. У неї був запаяний ковпачок, який і містив „Новачок“. Нападники розкрили контейнер, вставили дозатор, а потім зверху помістили розприскувач”, — пояснив Хейдон.
На думку британської поліції, флакон був спеціально сконструйований так, щоб його можна було легко пронести через систему огляду в аеропорту, а потім зібрати і використовувати без загрози для здоров’я виконавців отруєння.
“Коли ми знайшли пляшечку, там ще знаходилася значна кількість “Новачка”, — сказав Хейдон. На уточнююче запитання кореспондента BBC офіцер відповів, що речовини могло б вистачити для того, щоб знищити ще кілька тисяч чоловік.
Нагадуємо, Скотленд-Ярд опублікував нові відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.