Скотленд-Ярд опублікував нові відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів

Зокрема, слідство веде пошук свідків, які могли бачити росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова, підозрюваних британською стороною в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, і в поле зору яких міг потрапити флакон від парфумів з вмістом нервово-паралітичної речовини.

За версією британської сторони, 4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений в РФ за шпигунство на користь Великої Британії, разом зі своєю дочкою Юлією зазнав в Солсбері впливу бойової нервово-паралітичної речовини сімейства “Новачок”, нанесеної на дверну ручку його будинку. Лондон виступив з твердженням, що Москва з високою часткою ймовірності причетна до цього інциденту. Росія категорично відкинула всі спекуляції з цього приводу, вказавши, що програм розробки такої речовини “ні в СРСР, ні в РФ не існувало”.

Police continue to appeal for information in relation to the two suspects in the Salisbury and Amesbury nerve agent incidents. Please call police in confidence on 0800 789 321 with any information. https://t.co/jb7O09RoxK pic.twitter.com/sejXVmrhq8

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 листопада 2018 р.