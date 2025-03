Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

В частности, следствие ведет поиск свидетелей, которые могли видеть россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и в поле зрения которых мог попасть флакон от духов с содержанием нервно-паралитического вещества.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства “Новичок”, нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества “ни в СССР, ни в РФ не существовало”.

Police continue to appeal for information in relation to the two suspects in the Salisbury and Amesbury nerve agent incidents. Please call police in confidence on 0800 789 321 with any information. https://t.co/jb7O09RoxK pic.twitter.com/sejXVmrhq8

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 ноября 2018