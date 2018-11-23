Дело Скрипалей: остатком "Новичка" можно было отравить еще тысячи людей

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Нервно-паралитического вещества, которое осталось во флаконе в Солсбери, хватило бы для того, чтобы уничтожить еще несколько тысяч человек, заявил BBC офицер полиции Дин Хэйдон, руководящий расследованием отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, передает УНН.

В интервью для программы BBC “Панорама” Хэйдон продемонстрировал точную копию флакона с ядовитым веществом.

Речь идет контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci, которую британец Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери в июне 2018 года. Он затем подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих госпитализировали 30 июня из их дома в соседнем городке Эймсбери, но врачи не смогли спасти женщину. Роули к настоящему моменту выписали из больницы.

“Как вы видите, по размеру бутылочка очень небольшая. У нее был запаянный колпачок, который и содержал „Новичок“. Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель”, — пояснил Хейдон.

По мнению британской полиции, флакон был специально сконструирован так, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.

“Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное количество “Новичка”, — сказад Хейдон. На уточняющий вопрос корреспондента BBC офицер ответил, что вещества могло бы хватить для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

Напоминаем, Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

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