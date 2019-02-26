Россия обвинила Запад в "лицемерии" из-за списка запрещенного химического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Россия 26 февраля обвинила Запад в "лицемерии" из-за блокирования список запрещенной химического оружия из-за отказа включить в перечень вещества, которые Москва называет подобными нервно-паралитическому веществу "Новичок". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в январе согласилась запретить “Новичок”, который был использован в попытке убить российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в английском городе Солсбери. Западные страны заявляют, что за совершенным в марте 2018 нападением стоит Россия.
Москва на этой неделе хотела добавить еще 14 химических веществ, которые, по ее мнению, также должны быть классифицированы как часть семьи “Новичок”. Россия утверждает, что с такими веществами западные страны также экспериментировали.
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20 стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, отклонили предложение России, заявив, что химические вещества из московского списка не достигают “порогов токсичности”, которые требуют включения в список запрещенных веществ.
Посол России в Гааге Александр Шульгин заявил 26 февраля, что Запад блокирует предложения Москвы том, что “они сами экспериментируют с этими веществами”.
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Британские власти официально обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом “Новичок”. Отец и дочь выжили после покушения, но гражданка Великобритании Дон Стерджесс, которая также контактировала с веществом, умерла.
Названы имена нескольких подозреваемых — это вероятные агенты российской военной разведки.
Как сообщал УНН, посольство России в Великобритании не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы.
Накануне, состояние здоровья бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь у него дома. Об этом в воскресенье, 17 февраля, пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских спецслужбах.