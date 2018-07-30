Жертву отруєння "Новачком" поховають при посилених заходах безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Жертву отруєння нервово-паралітичним речовиною "Новачок" Дон Стерджесс поховають сьогодні у Великій Британії при посилених заходах безпеки. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
Спеціальні заходи з охорони здоров'я покликані убезпечити присутніх на церемонії похорону 44-річної Дон Стерджесс, яка отруїлася "Новачком" у британському Еймсбері. Так, міністерство охорони здоров'я Великої Британії випустило рекомендації щодо процедури похорону Дон Стерджесс, щоб запобігти впливу нервово-паралітичного речовини, який привів до смерті жінки.
Зазначено, що на церемонії не буде людей, які несуть труну, під час її кремації в Солсбері, її домовина вже буде на місці, коли приїдуть люди.
Нагадаємо, у Еймсбері наприкінці червня були виявлені дві людини - Чарлі Роулі і Дон Стерджесс - з ознаками отруєння. Жінка померла 8 липня.
Передбачається, що вони могли постраждати від тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою раніше були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка. Нею вважають нервово-паралітичну речовину класу "Новачок".