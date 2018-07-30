Жертву отравления "Новичком" похоронят при усиленных мерах безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Жертву отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" Дон Стерджесс похоронят сегодня в Великобритании при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Специальные меры по охране здоровья призваны обезопасить скорбящих на похоронах 44-летней Дон Стерджесс, которая отравилась "Новичком" в британском Эймсбери. Так, министерство здравоохранения Великобритании выпустило рекомендации по процедуре похорон Дон Стерджесс, чтобы предотвратить воздействие нервно-паралитического вещества, который привел к смерти женщины.
Указано, что на церемонии не будет несущих гроб во время ее кремации в Солсбери, ее гроб уже будет на месте, когда приедут люди.
Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека - Чарли Роули и Дон Стерджесс - с признаками отравления. Женщина умерла 8 июля.
Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Им называют нервно-паралитическое вещество класса "Новичок".