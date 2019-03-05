У справі про отруєння Скрипалів з'явився четвертий підозрюваний
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Журналіст-розслідувач і головний редактор The Insider Роман Доброхотов розповів, що в справі про отруєння Сергія і його дочки Юлії Скрипаль речовиною "Новачок" існує четвертий підозрюваний. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Новое время".
"Ми припускаємо, що є четверта людина, - про це писали і британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більш того, у нас вже є підозрюваний на четверту кандидатуру. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ і вельми активно переміщався по Європі", - сказав Доброхотов.
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Про те, коли буде опубліковано розслідування, журналіст не сказав.
Раніше УНН повідомляв, що Bellingcat, The Insider і Respekt розкрили справжню особистість співробітника ГРУ, що працює під прикриттям "Федотова Сергія В'ячеславовича" і підозрюваного в замаху на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері. За словами журналістів, подленно особистість "Федотова" - Денис В'ячеславович Сергєєв.
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Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичним речовиною типу "Новачок" Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері в березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Бошірова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" назвали їх справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.
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За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга - полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі був у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, було помічено поруч з українським кордоном в 2014 році.
У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії "за виконання миротворчої місії". Мишкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, говориться в матеріалах розслідування.
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Як повідомляв УНН, стан здоров'я колишнього полковника ГРУ і британського агента Сергія Скрипаля погіршився.
Нагадаємо, в Англії місто Солсбері сьогодні повинні офіційно оголосити вільним від отруйної речовини "Новачок", якій отруїли колишнього полковника ГРУ і британського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.