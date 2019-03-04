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Посольство РФ в Британії: терміново закликаємо оприлюднити дані розслідування "справи Скрипалів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Посольство Росії в Лондоні закликало британську владу негайно оприлюднити офіційні результати проведених слідчих дій у справі про отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це йдеться в поширеному в понеділок комюніке диппредставництва, передає УНН.

“Закликаємо британську владу чесно розповісти громадськості, що ж саме відбулося рік тому в Солсбері, і негайно оприлюднити офіційні, нехай навіть і проміжні результати проведених слідчих дій”, — заявили в посольстві РФ, звернувши увагу “на появу в британських ЗМІ в зв’язку з річницею інциденту в Солсбері нової інформації, що містить нібито “нові сенсаційні подробиці того, що сталося”.

“Хотіли б зазначити, що місцева преса займається саме тим, у чому консервативний уряд так любить звинувачувати Росію — в гонитві за гучними заголовками тиражує численні, часто взаємовиключні версії події, вводячи тим самим свою громадськість в оману. Якщо говорити по суті питання, то зміст цих публікацій нічого, крім здивування, а часом і усмішки, не викликає. Замість чіткої інформації про те, що трапилося знову наводяться посилання на якісь „високопоставлені джерела в правоохоронних органах“, цитуються анонімні „відставні співробітники спецслужб“. Зрозуміло, такі відомості та домисли апріорі не можуть бути перевірені, що створює ще більшу атмосферу таємничості навколо інциденту”, — констатували в диппредставництві.

У російському посольстві вирішили вказати “на протиріччя”, яке стало результатом публікації британськими ЗМІ численних версій того, що сталося. “Наприклад, якщо раніше йшлося про те, що нервовопаралітична речовина нібито було нанесена на дверну ручку в той момент, коли Скрипалі перебували вдома, то тепер стверджується про зворотне. Не можуть визначитися британці і з властивостями самої речовини: то вона легко розпадається у воді, то, навпаки, володіє надзвичайною стійкістю, то перед використанням її необхідно збовтувати. Показово, що на тлі цих спекуляцій на тему інциденту в британській поліції заявляють про те, що слідство, виявляється, триває і ведеться одночасно за кількома напрямками”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у МЗС РФ пов’язали “катастрофічний” Brexit та справу Скрипалів.

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