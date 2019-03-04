Посольство РФ в Британии: срочно призываем обнародовать данные расследования "дела Скрипалей"

“Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий”, — заявили в посольстве РФ, обратив внимание “на появление в британских СМИ в связи с годовщиной инцидента в Солсбери новых публикаций, содержащих якобы “новые сенсационные подробности случившегося”.

“Хотели бы отметить, что местная пресса занимается именно тем, в чем консервативное правительство так любит обвинять Россию — в погоне за громкими заголовками тиражирует многочисленные, зачастую взаимоисключающие версии случившегося, вводя тем самым свою общественность в заблуждение. Если говорить по существу вопроса, то содержание этих публикаций ничего, кроме недоумения, а порой и усмешки, не вызывает. Вместо четкой информации о случившемся вновь приводятся ссылки на некие „высокопоставленные источники в правоохранительных органах“, цитируются анонимные „отставные сотрудники спецслужб“. Разумеется, такие сведения и домыслы априори не могут быть проверены, что создает еще большую атмосферу таинственности вокруг инцидента”, — констатировали в диппредставительстве.

В российском посольстве решили указать “на противоречие”, которое стало результатом публикации британскими СМИ многочисленных версий случившегося. “Например, если ранее говорилось, что нервнопаралитическое вещество якобы было нанесено на дверную ручку в тот момент, когда Скрипали находились дома, то теперь утверждается об обратном. Не могут определиться британцы и со свойствами самого вещества: то оно легко распадается в воде, то, наоборот, обладает чрезвычайной стойкостью, то перед использованием его необходимо взбалтывать. Показательно, что на фоне этих спекуляций на тему инцидента в британской полиции заявляют о том, что следствие, оказывается, продолжается и ведется одновременно по нескольким направлениям”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в МИД РФ связали “катастрофический” Brexit и дело Скрипалей.