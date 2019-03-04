У МЗС РФ пов'язали "катастрофічний" Brexit та справу Скрипалів

На думку дипломата, ситуація з Brexit “катастрофічна”: дії Мей не знаходять підтримки як усередині країни, так і на міжнародному рівні. “Усі нові сплески по Скрипалів припадали на найскладніші і дискусійні питання щодо Brexit. Це був прекрасний спосіб відвернути увагу для пояснення власному населенню провалу у відносинах з Брюсселем”, — сказала Захарова.

Вона також нагадала, що в Росії триває слідство у справі про отруєння Скрипалів: “Якщо комусь десь здається... що Росія спускає цю тему на гальмах, то вони дуже сильно помиляються. Ми люди ввічливі і терплячі”.

Крім того, Захарова засумнівалася в наявності у Британії будь-яких доказів причетності Росії до замаху. На її думку, Лондон веде тільки “нахабну і хамську” провокаційну діяльність.

Як повідомляв УНН, після звинувачень в сторону Британії — посольство РФ готує свою доповідь про Солсбері.