Після звинувачень в сторону Британії - посольство РФ готує свою доповідь про Солсбері

У 50-сторінковій доповіді, доступ до якого отримав ТАСС, викладається докладна хронологія подій, включаючи сам інцидент, міжнародна реакція на нього, хід розслідування, дипломатичне листування між Росією і Великою Британією. “Особливу увагу приділено неузгодженям і прогалинам в офіційній британській версії”, — відзначили в посольстві РФ.

У доповіді в тому числі підкреслюється, що “британська влада ретельно приховує подробиці переміщень Сергія і Юлії Скрипаль вранці 4 березня, коли у них нібито протягом чотирьох годин були вимкнені мобільні телефони”. “Крім самого факту перебування в Солсбері, Лондон не представив жодних доказів причетності до отруєння Олександра Петрова і Руслана Боширова (слідство підозрює їх в отруєнні Скрипаль)”, — заявили в російському посольстві.

Крім того, дипломати звертають увагу “на контроль британських спецслужб за медійним висвітленням перебігу розслідування, ізоляцію Скрипалів від зовнішнього світу, а також на допущені Великою Британією численні порушення міжнародного права, включаючи консульські конвенції, норми про права людини, взаємну правову допомогу, конвенцію про хімзброю, загальноприйняті норми дипломатичного спілкування”.

Нагадуємо, посольство РФ вирішило засудити “секретність навколо справи про отруєння Скрипалів”.