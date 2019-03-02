Посольство РФ вирішило засудити "секретність навколо справи про отруєння Скрипалів"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Створена владою Великої Британії атмосфера секретності навколо отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії “підживлює думку, що те, що трапилося є потужною антиросійською провокацією”, заявило посольство Росії в Лондоні, інформує УНН.

Як відзначили в дипмісії, “британська влада досі не опублікувала результати розслідування”, в зв’язку з цим російська і британська громадськість змушена задовольнятися “витоками” в пресі.

Коментуючи публікацію Financial Times про поширені російськими ЗМІ версії, посольство вказало, що в умовах, що склалися “російські журналісти намагаються зрозуміти, що саме сталося в Солсбері рік тому”. “Так що поява деяких 138 „версій“ — це, як зазначив Форін Офіс в одній зі своїх нот, всього лише прояв громадської дискусії”, — відзначили в дипмісії.

Раніше Financial Times з посиланням на доповідь лондонського King’s College повідомила, що російські державні ЗМІ опублікували “138 суперечливих повідомлень” про отруєння Скрипаля. У матеріалі наголошується, що журналісти поширювали безліч повідомлень, що часто суперечать один одному, які створили заплутану картину події в Солсбері. Як пише видання, RT і Sputnik використовували свої англомовні платформи для “поширення семи різних теорій змови про напад”.

Нагадуємо, Росія звинуватила Захід у “лицемірстві” через список забороненої хімічної зброї.

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