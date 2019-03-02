Посольство РФ решило осудить "секретность вокруг дела об отравлении Скрипалей"

Как отметили в дипмиссии, “британские власти до сих пор не опубликовали результаты расследования”, в связи с этим российская и британская общественность вынуждена довольствоваться “утечками” в прессе.

Комментируя публикацию Financial Times о распространенных российскими СМИ версиях, посольство указало, что в сложившихся условиях “российские журналисты пытаются понять, что именно произошло в Солсбери год назад”. “Так что появление неких 138 „версий“ — это, как отметил Форин Офис в одной из своих нот, всего лишь проявление общественной дискуссии”, — отметили в дипмиссии.

Ранее Financial Times со ссылкой на доклад лондонского King’s College сообщила, что российские государственные СМИ опубликовали “138 противоречивых сообщений” об отравлении Скрипаля. В материале отмечается, что журналисты распространяли множество часто противоречащих друг другу сообщений, которые создали запутанную картину произошедшего в Солсбери. Как пишет издание, RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для “распространения семи различных теорий заговора о нападении”.

Напоминаем, Россия обвинила Запад в “лицемерии” из-за списка запрещенного химического оружия.