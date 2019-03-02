Посольство РФ решило осудить "секретность вокруг дела об отравлении Скрипалей"

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23727 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116544 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120060 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121607 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152951 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117208 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141233 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Созданная властями Великобритании атмосфера секретности вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии “подпитывает мнение, что случившееся является мощной антироссийской провокацией”, заявил посольство России в Лондоне, передает УНН.

Как отметили в дипмиссии, “британские власти до сих пор не опубликовали результаты расследования”, в связи с этим российская и британская общественность вынуждена довольствоваться “утечками” в прессе.

Комментируя публикацию Financial Times о распространенных российскими СМИ версиях, посольство указало, что в сложившихся условиях “российские журналисты пытаются понять, что именно произошло в Солсбери год назад”. “Так что появление неких 138 „версий“ — это, как отметил Форин Офис в одной из своих нот, всего лишь проявление общественной дискуссии”, — отметили в дипмиссии.

Ранее Financial Times со ссылкой на доклад лондонского King’s College сообщила, что российские государственные СМИ опубликовали “138 противоречивых сообщений” об отравлении Скрипаля. В материале отмечается, что журналисты распространяли множество часто противоречащих друг другу сообщений, которые создали запутанную картину произошедшего в Солсбери. Как пишет издание, RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для “распространения семи различных теорий заговора о нападении”.

Напоминаем, Россия обвинила Запад в “лицемерии” из-за списка запрещенного химического оружия.

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