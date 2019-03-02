После обвинений в сторону Великобритании - посольство РФ готовит свой доклад о Солсбери

В 50-страничном докладе, доступ к которому получил ТАСС, излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международная реакция на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией. “Особое внимание уделено нестыковкам и пробелам в официальной британской версии”, — отметили в посольстве РФ.

В докладе в том числе подчеркивается, что “британские власти тщательно скрывают подробности перемещений Сергея и Юлии Скрипалей утром 4 марта, когда у них якобы в течение четырех часов были выключены мобильные телефоны”. “Кроме самого факта пребывания в Солсбери, Лондон не представил никаких доказательств причастности к отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова (следствие подозревает их в отравлении Скрипалей)”, — подчеркнули в российском посольстве.

Кроме того, дипломаты обращают внимание “на контроль британских спецслужб за медийным освещением хода расследования, изоляцию Скрипалей от внешнего мира, а также на допущенные Великобританией многочисленные нарушения международного права, включая консульские конвенции, нормы о правах человека, взаимной правовой помощи, конвенцию о химоружии, общепринятые нормы дипломатического общения”.

Напоминаем, посольство РФ решило осудить “секретность вокруг дела об отравлении Скрипач”.