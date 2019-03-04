В МИД РФ связали "катастрофический" Brexit и дело Скрипалей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. “Трагикомическое” дело Скрипалей позволяет правительству премьер-министрессы Терезы Мэй отвлекать внимание от проблем с Brexit. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью одной из российских газет, посвященное годовщине событий в Солсбери, передает УНН.
По мнению дипломата, ситуация с Brexit “катастрофическая”: действия Мэй не находят поддержки как внутри страны, так и на международном уровне. “Все новые всплески по Скрипалям приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по Brexit. Это был прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем”, — сказала Захарова.
Она также напомнила, что в России продолжается следствие по делу об отравлении Скрипалей: “Если кому-то где-то кажется... что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые”.
Кроме того, Захарова усомнилась в наличии у Британии каких-либо доказательств причастности России к покушению. По ее мнению, Лондон ведет только “наглую и хамскую” провокационную деятельность.
Как сообщал УНН, после обвинений в сторону Великобритании — посольство РФ готовит свой доклад о Солсбери.