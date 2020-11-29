В Польше снова протестовали против запрета абортов: полиция попыталась помешать
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Польше во время очередной акции протеста против запрета абортов накануне в Варшаве полиция призвала митингующих разойтись и пыталась окружить участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Полиция пыталась помешать проведению акции против запрета абортов в Варшаве. Во время акции протеста против запрета абортов в Варшаве полиция пыталась окружить ее участников. СМИ сообщают о многочисленных задержаниях", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что на акцию протеста в Варшаве вышли сотни людей.
"Полицейские сначала призывали митингующих разойтись, а потом пытались окружить их... Протестное мероприятие состоялось на одной из центральных улиц Варшавы. Кроме того, в Кракове и Вроцлаве также прошли акции протеста против ужесточения законодательства в отношении абортов, хотя были и не так многочисленны, как в Варшаве", - указано в сообщении.
Сообщается, что поводом к проведению демонстраций стала 102-я годовщина введения в Польше активного и пассивного избирательного права женщин.
Напомним, в октябре в Польше ограничили право женщин на аборты, признав их "неконституционными".
После этого в Варшаве более 100 тыс. человек вышли на митинг против запрета абортов.
Почти 70% граждан республики хотят референдум по этому вопросу.
На фоне протестов власти Польши затягивают введение запрета на аборты.
Добавим, что согласно опросу, около трети украинских учителей считают, что аборты должны запретить в Украине, а ориентация "лечится".
В Польше снова протестовали против запрета абортов - полиция пыталась помешать акции https://t.co/BjH8WIvrhW pic.twitter.com/Jw07ijeucZ- DW украинским (@dw_ukrainian) November 29, 2020