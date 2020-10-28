Заборона абортів у Польщі: майже 70% громадян республіки хочуть референдум щодо цього питання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Майже 66% респондентів негативно оцінюють рішення Конституційного суду про аборти — згідно з опитуванням IBRiS для видання Onet. Більше того, 69% респондентів виступають за проведення референдуму щодо допустимості та умов аборту, пише УНН.
“Як ви оцінюєте це рішення суду?” — на це запитання відповіли респонденти IBRiS. 51,8% респондентів сприйняли рішення Конституційного суду “безумовно негативно”. 14,1% відповів, що рішення Конституційного суду було “досить поганим”.
10,1% оцінили рішення Суду “безумовно добре”. Респондентів, які відповіли “досить добре” — 14,8%. 9% респондентів відповіли: “Не знаю/важко сказати”.
68,8% респонденти вважають, що в Польщі слід провести референдум щодо допустимості та умов аборту. 24% були проти народного референдуму. Також 7,2% з них не мають щодо цього жодної думки.
Також, як повідомляє Polskie Radio, сьогодні, 28 жовтня частина жінок не вийде на роботу, щоб висловити свій спротив щодо загострення антиаборційного закону. Освітні заклади, фірми та установи заявляють, що не будуть карати за відсутність.
Участь у Страйку жінок задекларувало кільканадцять тисяч людей. Протест проти рішення Конституційного суду, який 22 жовтня ухвалив, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції Польщі, підтримує, зокрема, президент Варшави (назва посади мера — ред.).
Рафал Тшасковський визнав: “Ми солідарні з цим страйком. Ми з повною прихильністю підійдемо до всіх, хто хоче взяти участь у цьому страйку, і так організуємо роботу, щоб це стало можливим”, — підкреслив президент столиці, звертаючись із закликом до мешканців Варшави про “розуміння ситуації”.
Зі Страйком жінок солідаризуються також деякі університети країни. Проректор Ґданьського університету, професор Кшиштоф Бєлявський оголосив 28 жовтня, так званим, ректорським днем (без проведення лекцій). Те саме рішення прийняв декан факультету соціології Варшавського університету.
У свою чергу декан факультету журналістики, інформації та книгознавства Варшавського університету закликав скасувати заняття в середу та перенести їх на інший термін.
Речниця Університету імені Адама Міцкевича в Познані Малґожата Рибчинська повідомила у вівторок, що у зв’язку із загальнонаціональним страйком жінок, запланованим на середу, університетська влада враховує можливість збільшення прогулів як серед студентів, так і серед працівників університету.
22 жовтня Конституційний трибунал (назва Конституційного суду у Польщі — ред.) під проводом судді Юлії Пшилембської заборонив робити аборти через несумісні з життям дефекти плоду. За рішенням суддів, аборти через захворювання чи нежиттєздатність ембріону вважаються неконституційними. Це викликало масові протести жінок по всій Польщі.