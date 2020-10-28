Заборона абортів у Польщі: майже 70% громадян республіки хочуть референдум щодо цього питання

ukru
18:42 • 19725 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 43525 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 67821 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 106835 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 113998 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114696 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 148010 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124645 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124403 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123720 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 82240 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 94366 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 105114 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 103876 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 88538 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 64307 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 88538 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 70577 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 148010 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 114892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 46630 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 54993 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106841 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125226 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124686 перегляди
Актуальне
Заборона абортів у Польщі: майже 70% громадян республіки хочуть референдум щодо цього питання

Заборона абортів у Польщі: майже 70% громадян республіки хочуть референдум щодо цього питання

Київ • УНН

 • 18789 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Майже 66% респондентів негативно оцінюють рішення Конституційного суду про аборти — згідно з опитуванням IBRiS для видання Onet. Більше того, 69% респондентів виступають за проведення референдуму щодо допустимості та умов аборту, пише УНН.

“Як ви оцінюєте це рішення суду?” — на це запитання відповіли респонденти IBRiS. 51,8% респондентів сприйняли рішення Конституційного суду “безумовно негативно”. 14,1% відповів, що рішення Конституційного суду було “досить поганим”.

10,1% оцінили рішення Суду “безумовно добре”. Респондентів, які відповіли “досить добре” — 14,8%. 9% респондентів відповіли: “Не знаю/важко сказати”.

68,8% респонденти вважають, що в Польщі слід провести референдум щодо допустимості та умов аборту. 24% були проти народного референдуму. Також 7,2% з них не мають щодо цього жодної думки.

Також, як повідомляє Polskie Radio, сьогодні, 28 жовтня частина жінок не вийде на роботу, щоб висловити свій спротив щодо загострення антиаборційного закону. Освітні заклади, фірми та установи заявляють, що не будуть карати за відсутність.

Участь у Страйку жінок задекларувало кільканадцять тисяч людей. Протест проти рішення Конституційного суду, який 22 жовтня ухвалив, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції Польщі, підтримує, зокрема, президент Варшави (назва посади мера — ред.).

Рафал Тшасковський визнав: “Ми солідарні з цим страйком. Ми з повною прихильністю підійдемо до всіх, хто хоче взяти участь у цьому страйку, і так організуємо роботу, щоб це стало можливим”, — підкреслив президент столиці, звертаючись із закликом до мешканців Варшави про “розуміння ситуації”.

Зі Страйком жінок солідаризуються також деякі університети країни. Проректор Ґданьського університету, професор Кшиштоф Бєлявський оголосив 28 жовтня, так званим, ректорським днем (без проведення лекцій). Те саме рішення прийняв декан факультету соціології Варшавського університету.

У свою чергу декан факультету журналістики, інформації та книгознавства Варшавського університету закликав скасувати заняття в середу та перенести їх на інший термін.

Речниця Університету імені Адама Міцкевича в Познані Малґожата Рибчинська повідомила у вівторок, що у зв’язку із загальнонаціональним страйком жінок, запланованим на середу, університетська влада враховує можливість збільшення прогулів як серед студентів, так і серед працівників університету.

22 жовтня Конституційний трибунал (назва Конституційного суду у Польщі — ред.) під проводом судді Юлії Пшилембської заборонив робити аборти через несумісні з життям дефекти плоду. За рішенням суддів, аборти через захворювання чи нежиттєздатність ембріону вважаються неконституційними. Це викликало масові протести жінок по всій Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92