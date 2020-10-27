Депутатки заблокували роботу польського Сейму через скандальну заборону абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Жінки-депутатки від опозиції у вівторок перервали засідання нижньої палати польського парламенту (Сейму), протестуючи проти заборони абортів через патології плоду. Те, що відбувається в залі засідань транслював телеканал TVN24, пише УНН.
З криками “Це ганьба! “Це скандал!”, “Це війна!” протестуючі обступили місце, де сидить лідер правлячої в Польщі партії “Закон і справедливість” Ярослав Качинський. Члени партії захистили його від жінок.
Засідання парламенту довелося перервати. У момент, коли в зал засідань увійшла парламентська варта, щоб навести порядок, протестуючих жінок почали захищати депутати опозиції.
Заступник голови Сейму Рішард Терлецький в мікрофон закликав всіх “призвідників того, що відбувається” до порядку. Окремих депутатів усувають від участі в роботі палати.
22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що дозволений польським законодавством аборт через патології плоду суперечить головному закону країни. Це рішення Конституційного суду вступить в силу після його публікації в “Офіційному віснику”. З цього моменту в країні залишаться тільки дві причини, що дозволяють офіційно зробити аборт, — загроза життю і здоров’ю матері або якщо вагітність наступила внаслідок зґвалтування. Інформації про те, коли відбудеться публікація, поки немає.
Уже декілька днів у різних містах Польщі тривають масові акції протесту. У неділю своє невдоволення противники заборони абортів висловлювали біля костелів, в понеділок демонстранти заблокували рух транспорту на центральних вулицях. У центрі Варшави утворилися величезні затори. Пізно ввечері в столиці дійшло до сутичок учасників акцій з поліцією, був застосований сльозогінний газ.
Раніше, прем’єр Польщі відреагував на протести проти скандальної заборони абортів. За його словами — напруження протестів, що спалахнули в Польщі після вердикту Конституційного суду, який скасував у країні аборти через патології плода, неприпустиме.