Депутатки заблокували роботу польського Сейму через скандальну заборону абортів

ukru
14:10 • 42279 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 100838 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 109211 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 111496 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 142561 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123791 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123922 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123494 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107329 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113747 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 67480 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 78362 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 100515 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 97363 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 59307 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 49238 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 59307 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 56420 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 142564 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 111407 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 38539 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 48995 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105380 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123922 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123462 перегляди
Актуальне
Депутатки заблокували роботу польського Сейму через скандальну заборону абортів

Депутатки заблокували роботу польського Сейму через скандальну заборону абортів

Київ • УНН

 • 13652 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Жінки-депутатки від опозиції у вівторок перервали засідання нижньої палати польського парламенту (Сейму), протестуючи проти заборони абортів через патології плоду. Те, що відбувається в залі засідань транслював телеканал TVN24, пише УНН.

З криками “Це ганьба! “Це скандал!”, “Це війна!” протестуючі обступили місце, де сидить лідер правлячої в Польщі партії “Закон і справедливість” Ярослав Качинський. Члени партії захистили його від жінок.

Засідання парламенту довелося перервати. У момент, коли в зал засідань увійшла парламентська варта, щоб навести порядок, протестуючих жінок почали захищати депутати опозиції.

Заступник голови Сейму Рішард Терлецький в мікрофон закликав всіх “призвідників того, що відбувається” до порядку. Окремих депутатів усувають від участі в роботі палати.

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що дозволений польським законодавством аборт через патології плоду суперечить головному закону країни. Це рішення Конституційного суду вступить в силу після його публікації в “Офіційному віснику”. З цього моменту в країні залишаться тільки дві причини, що дозволяють офіційно зробити аборт, — загроза життю і здоров’ю матері або якщо вагітність наступила внаслідок зґвалтування. Інформації про те, коли відбудеться публікація, поки немає.

Уже декілька днів у різних містах Польщі тривають масові акції протесту. У неділю своє невдоволення противники заборони абортів висловлювали біля костелів, в понеділок демонстранти заблокували рух транспорту на центральних вулицях. У центрі Варшави утворилися величезні затори. Пізно ввечері в столиці дійшло до сутичок учасників акцій з поліцією, був застосований сльозогінний газ.

Раніше, прем’єр Польщі відреагував на протести проти скандальної заборони абортів. За його словами — напруження протестів, що спалахнули в Польщі після вердикту Конституційного суду, який скасував у країні аборти через патології плода, неприпустиме.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92