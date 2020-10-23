У Польщі через заборону абортів сотні людей вийшли на протести: є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поліція Польщі застосувала перцевий газ та фізичну силу щодо сотень людей, які протестували у Варшаві проти рішення суду, яке майже повністю забороняє аборти. Також повідомляється про 15 затриманих осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
"Між мітингувальниками та поліцією сталися сутички біля будинку віцепрем'єр-міністра Ярослава Качинського", - пише видання.
У четвер ввечері протести пройшли також у Кракові, Лодзі та Щецині.
"У Варшаві сотні людей рушили від суду до будинку Ярослава Качинського, який очолює панівну партію "Право і справедливість", щоби висловити своє обурення рішенням суду. Деякі протестувальники тримали свічки або несли таблички із написом "тортури", - додає видання.
Відмічається, що обмеження щодо коронавірусу передбачають публічні зібрання у Варшаві лише за участі 10 людей.
"Поліція заявила, що правоохоронці застосовували перцевий спрей та фізичну силу, коли деякі учасники акцій кидали каміння та намагалися розірвати кордон навколо будинку. Прессекретар поліції повідомив про затримання 15 людей. Протест розійшовся після опівночі. Організатори закликали до подальших мітингів у п'ятницю", - відзначає видання.
Нагадаємо, Конституційний трибунал Польщі постановив, що аборт є неконституційним і дозволив їх робити лише у деяких випадках, зокрема, у разі зґвалтування.