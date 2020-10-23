В Польше из-за запрета абортов сотни людей вышли на протесты: есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Полиция Польши применила перечный газ и физическую силу в отношении сотен людей, протестовавших в Варшаве против решения суда, которое почти полностью запрещает аборты. Также сообщается о 15 задержанных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Между митингующими и полицией произошли столкновения возле дома вице-премьер-министра Ярослава Качинского", - пишет издание.
В четверг вечером протесты прошли также в Кракове, Лодзи и Щецине.
"В Варшаве сотни людей двинулись от суда к дому Ярослава Качинского, возглавляющего правящую партию "Право и справедливость", чтобы выразить свое возмущение решением суда. Некоторые протестующие держали свечи или несли таблички с надписью "пытки", - добавляет издание.
Отмечается, что ограничения относительно коронавируса предусматривают публичные собрания в Варшаве только при участии 10 человек.
"Полиция заявила, что правоохранители применяли перцовый спрей и физическую силу, когда некоторые участники акций бросали камни и пытались разорвать границу вокруг дома. Пресс-секретарь полиции сообщил о задержании 15 человек. Протест разошелся после полуночи. Организаторы призвали к дальнейшим митингам в пятницу", - отмечает издание.
Напомним, Конституционный суд Польши постановил, что аборт является неконституционным и позволил их делать только в некоторых случаях, в частности, в случае изнасилования.