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У Польщі обмежили право жінок на аборти, визнавши їх “неконституційними”

У Польщі обмежили право жінок на аборти, визнавши їх “неконституційними”

Київ • УНН

 • 18483 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Конституційний трибунал Польщі постановив, що аборт є неконституційним і дозволив їх робити лише у деяких випадках, зокрема, у разі зґвалтування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“У четвер Конституційний трибунал Польщі постановив, що аборти через дефекти плода є неконституційними, забороняючи одну з небагатьох законних підстав для переривання вагітності в переважно католицькій країні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після набрання чинності постановою про переривання вагітності в Польщі будуть дозволені аборти лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері.

Як пише ВВС, активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі польських жінок.

Нагадаємо, у Польщі неодноразово влаштовували багатотисячні протести проти посилення закону про аборти.

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