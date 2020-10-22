У Польщі обмежили право жінок на аборти, визнавши їх “неконституційними”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Конституційний трибунал Польщі постановив, що аборт є неконституційним і дозволив їх робити лише у деяких випадках, зокрема, у разі зґвалтування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
“У четвер Конституційний трибунал Польщі постановив, що аборти через дефекти плода є неконституційними, забороняючи одну з небагатьох законних підстав для переривання вагітності в переважно католицькій країні”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після набрання чинності постановою про переривання вагітності в Польщі будуть дозволені аборти лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері.
Як пише ВВС, активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі польських жінок.
Нагадаємо, у Польщі неодноразово влаштовували багатотисячні протести проти посилення закону про аборти.