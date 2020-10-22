В Польше ограничили право женщин на аборты, признав их "неконституционными"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Конституционный суд Польши постановил, что аборт является неконституционным и позволил их делать только в некоторых случаях, в частности, в случае изнасилования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"В четверг Конституционный суд Польши постановил, что аборты из-за дефектов плода являются неконституционными, запрещая одно из немногих законных оснований для прерывания беременности в преимущественно католической стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вступления в силу постановления о прерывании беременности в Польше будут разрешены аборты только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери.
Как пишет ВВС, активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.
Напомним, в Польше неоднократно устраивали многотысячные протесты против ужесточения закона об абортах.