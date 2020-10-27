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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Депутатки заблокировали работу польского Сейма из-за скандального запрета абортов

Депутатки заблокировали работу польского Сейма из-за скандального запрета абортов

Киев  •  УНН

 • 13649 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Женщины-депутатки от оппозиции во вторник прервали заседание нижней палаты польского парламента (Сейма), протестуя против запрета абортов по причине патологии плода. Происходящее в зале заседаний транслировал телеканал TVN24, пишет УНН.

С криками “Это позор! “Это скандал!”, “Это война!” протестующие обступили место, где сидит лидер правящей в Польше партии “Закон и справедливость” Ярослав Качиньский. Члены партии оградили его от женщин.

Заседание парламента пришлось прервать. В момент, когда в зал заседаний вошли парламентские стражи, чтобы навести порядок, протестующих женщин начали защищать депутаты оппозиции.

Заместитель председателя Сейма Рышард Терлецкий в микрофон призывает всех зачинщиков происходящего к порядку. Отдельных депутатов отстраняют от участия в работе палаты.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Это решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в “Официальном вестнике”. С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, — угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила вследствие изнасилования. Информации о том, когда состоится публикация, пока нет.

Уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье свое недовольство противники запрета абортов высказывали у костелов, в понедельник демонстранты заблокировали движение транспорта на центральных улицах. В центре Варшавы образовались огромные пробки. Поздним вечером в столице дошло до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

Ранее, премьер Польши отреагировал на протесты против скандального запрета абортов. По его словам — накал протестов, вспыхнувших в Польше после вердикта Конституционного суда, отменившего в стране аборты по причине патологии плода, недопустим.

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