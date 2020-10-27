Прем'єр Польщі відреагував на протести проти скандальної заборони абортів

“Ситуації, з якими ми маємо справу на вулицях: агресія, вандалізм, напади не можуть мати місце. Ми будемо їм рішуче протидіяти. Це порушує громадський порядок і закон”, — сказав він, нагадавши також про те, що в країні триває епідемія і є ризик неконтрольованого зростання захворюваності через масові зібрання.

За словами глави польського уряду, потрібно прагнути до того, щоб заспокоїти ситуацію, так як поточний стан речей, нападки на святині, костели неприпустимі. “Виключаємо будь-яку агресію в суспільному житті”, — сказав прем’єр, закликавши уникати розвитку напруженості. “Це може призвести в нашому суспільстві до негативних наслідків”, — вказав Моравєцкій.

Як підкреслив прем’єр, “випадки загрози життю чи здоров’ю жінки не охоплені цим вердиктом”. “Цей вердикт говорить про виключення так званої євгенічної причини, а не випадків наявності загрози життю чи здоров’ю матері”, — додав він, пообіцявши ввести пренатальні дослідження для всіх вагітних, допомагати жінкам і дітям у всіх складних ситуаціях.

“Право вибору — фундаментальне питання, але ми все погодимося з тим, що щоб реалізувати свободу вибору, потрібно жити, — сказав Моравєцкій. — Право вибору важливо, але обмежене основним правом — жити”.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що дозволений польським законодавством аборт через патології плода суперечить головному закону країни. Це рішення Конституційного суду вступить в силу після його публікації в “Офіційному віснику”. З цього моменту в країні залишаться тільки дві причини, що дозволяють офіційно зробити аборт, — загроза життю і здоров’ю матері або якщо вагітність наступила внаслідок зґвалтування. Інформації про те, коли відбудеться публікація, поки немає.

Уже кілька днів у різних містах Польщі тривають масові акції протесту. У неділю своє невдоволення противники заборони абортів висловлювали біля костелів, в понеділок демонстранти заблокували рух транспорту на центральних вулицях. У центрі Варшави утворилися величезні затори. Пізно ввечері в столиці дійшло до сутичок учасників акцій з поліцією, був застосований сльозогінний газ.