Премьер Польши отреагировал на протесты против скандального запрета абортов

“Ситуации, с которыми мы имеем дело на улицах: агрессия, вандализм, нападения не могут иметь место. Мы будем им решительно противодействовать. Это нарушает общественный порядок и закон”, — сказал он, напомнив также о том, что в стране продолжается эпидемия и есть риск неконтролируемого роста заболеваемости из-за массовых собраний.

По словам главы польского правительства, нужно стремиться к тому, чтобы успокоить ситуацию, так как текущее положение вещей, нападки на святыни, костелы недопустимы. “Исключаем любую агрессию в публичной жизни”, — сказал премьер, призвав избегать развития напряженности. “Это может привести в нашем обществе к нехорошим последствиям”, — указал Моравецкий.

Как подчеркнул премьер, “случаи угрозы жизни или здоровья женщины не охвачены этим вердиктом”. “Этот вердикт говорит об исключении так называемой евгенической причины, а не случаев наличия угрозы жизни или здоровья матери”, — добавил он, пообещав ввести пренатальные исследования для всех беременных, помогать женщинам и детям во всех сложных ситуациях.

“Право выбора — фундаментальный вопрос, но мы все согласимся с тем, что чтобы реализовать свободу выбора, нужно жить, — сказал Моравецкий. — Право выбора важно, но ограничено основным правом — жить”.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Это решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в “Официальном вестнике”. С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, — угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила вследствие изнасилования. Информации о том, когда состоится публикация, пока нет.

Уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье свое недовольство противники запрета абортов высказывали у костелов, в понедельник демонстранты заблокировали движение транспорта на центральных улицах. В центре Варшавы образовались огромные пробки. Поздним вечером в столице дошло до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.