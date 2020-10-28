Запрет абортов в Польше: почти 70% граждан республики хотят референдум по этому вопросу

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Киев  •  УНН

 • 18777 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Почти 66% респондентов негативно оценивают решение Конституционного суда об абортах - согласно опросу IBRiS для издания Onet. Более того, 69% респондентов выступают за проведение референдума о допустимости и условиях аборта, пишет УНН.

“Как вы оцениваете это решение суда?” — на этот вопрос ответили респонденты IBRiS. 51,8% респондентов восприняли решение Конституционного суда “безусловно отрицательно”. 14,1% ответил, что решение Конституционного суда было “достаточно плохим”.

10,1% оценили решение Суда “безусловно хорошо”. Респондентов, ответивших “достаточно хорошо” — 14,8%. 9% респондентов ответили: “Не знаю/трудно сказать”.

68,8% респондентов считают, что в Польше следует провести референдум о допустимости и условиях аборта. 24% были против народного референдума. Также 7,2% из них не имеют об этом никакой мысли.

Также, как сообщает Polskie Radio, сегодня, 28 октября часть женщин не выйдет на работу, чтобы выразить свой протест относительно обострения антиабортного закона. Образовательные учреждения, фирмы и учреждения заявляют, что не будут наказывать за отсутствие.

Участие в Забастовке женщин задекларировали несколько тысяч человек. Протест против решения Конституционного суда, который 22 октября принял, что прерывание беременности из-за патологии плода не соответствует конституции Польши, поддерживает, в частности, президент Варшавы (название должности мэра — ред.).

Рафал Тшасковский признал: “Мы солидарны с этой забастовкой. Мы с полной благосклонностью подойдем ко всем, кто хочет принять участие в этой забастовке, и так организуем работу, чтобы это стало возможным”, — подчеркнул президент столицы, обращаясь с призывом к жителям Варшавы о “понимании ситуации”.

Из Забастовкой женщин солидаризируются также некоторые университеты страны. Проректор Гданьского университета, профессор Кшиштоф Белявский объявил 28 октября, так называемым, ректорским днем (без проведения лекций). То же решение принял декан факультета социологии Варшавского университета.

В свою очередь декан факультета журналистики, информации и книговедения Варшавского университета призвал отменить занятия в среду и перенести их на другой срок.

Представитель Университета имени Адама Мицкевича в Познани Малгожата Рибчинская сообщила во вторник, что в связи с общенациональной забастовкой женщин, запланированной на среду, университетская власть учитывает возможность увеличения прогулов как среди студентов, так и среди работников университета.

22 октября Конституционный трибунал (название Конституционного суда в Польше — ред.) под руководством судьи Юлии Пшилембской запретил делать аборты из-за несовместимых с жизнью дефектов плода. По решению судей, аборты из-за заболевания или нежизнеспособности эмбриона считаются неконституционными. Это вызвало массовые протесты женщин по всей Польше.

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