Близько третини вчителів вважають, що аборти мають заборонити в Україні, а орієнтація "лікується" - опитування

“В опитуванні та на фокус-групових дискусіях деякі з них транслювали стереотипи, міфи та установки. Зокрема, 62% опитаних вчителів/ок переконані, що дівчата, які носять короткий одяг та макіяж, цим спонукають хлопців до активних залицянь, що аборти мають бути заборонені в Україні – 33%, негетеросексуальна орієнтація потребує лікування – 36%, а діти з ВІЛ не мають вчитися разом з іншими дітьми – 19%. Якщо вчителі/ки мають подібні установки, то це може впливати не тільки на те, як вони подають матеріал на уроках чи на позакласних заходах – це також відображається й на їхній поведінці та ставленні до учеників/ць, які, наприклад, за своїми особливостями суперечать їхній світоглядній картині “нормативності”, - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що на курсах з підвищення кваліфікації дуже мало з опитаних отримували підготовку, що стосувалася б сексуальної освіти.

Додамо, що дослідження було проведено Аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Нагадаємо, близько 84% батьків підтримують сексуальну освіту в школах.

Також нагадаємо, в Одесі вчителька накричала на українськомовну школярку: в міськраді відреагували.

Також нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України розглядають всі за і проти стосовно початку освіти у школах з 5 років.