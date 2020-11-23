В Україні батьки та вчителі не задоволені станом сексуальної освіти у школах - опитування

“Формальна комплексна сексуальна освіта (у школах) має підтримку більшості. Зокрема, батьки вважають такий формат важливим і актуальним, оскільки не всі з них впевнені у своїх знаннях з окремих тем щодо людської сексуальності, а крім того, вони не завжди готові загалом їх обговорювати зі своїми дітьми. Майже 84% батьків та вчителів/ок вважають, що в школах має бути сексуальна освіта. Більшість опитаних підтримують її початок із першого або п’ятого класу, а на фокус-групових дискусіях зазначали й про раніший вік для формальної сексуальної освіти – з дитячого садка”, - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що опитані батьки і вчителі не задоволені станом сексуальної освіти в школах на сьогодні, зокрема частина з них вважає, що її взагалі немає.

"... як батьки, так і вчителі/ки не задоволені її станом на сьогодні, зокрема частина з них вважає, що сексуальної освіти в школах взагалі немає. Поза тим, деякі заходи, що їх можна розглядати як компоненти сексуальної освіти, уже мають місце в школах: виховні години та факультативні заняття, лекції запрошених спеціалістів/ок ззовні (наприклад, медпрацівників/ ць), кінопокази, підготовки плакатів тощо – і вчителі/ки долучаються до їх організації та проведення", - зазначено у матеріалах дослідження.

Додамо, що дослідження було проведено Аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Нагадаємо, Мінцифри та МВС презентували освітній серіал про протидію домашньому насильству.

Також нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України розглядають всі за і проти стосовно початку освіти у школах з 5 років.