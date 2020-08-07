Мінцифри та МВС презентували освітній серіал про протидію домашньому насильству

“Станом на сьогодні на платформі (“Освіта.Дія” - ред.) в нас вже є 24 освітніх серіали, і сьогодні в нас з’являється ще один. Тема домашнього насильства в нашому суспільстві табу. Нас вчили, що не треба виносити сварку на люди, що подумають сусіди, що скажуть батьки, сама винна. І так далі. Щорічно сотні людей - це жінки, чоловіки, літні люди - стають жертвами домашнього насильства. Не лише фізичного, але й психологічного, сексуального і економічного”, - сказала Валерія Іонан.

Вона зазначила, що більшість з них просто терпить і навіть не підозрює, що є жертвою і не знає, де отримати допомогу.

“Сьогодні МВС і Мінцифри зібралися разом, щоб сказати - домашнє насильство не можна замовчувати, бо це калічить, руйнує життя та вбиває. Ми знаємо, що говорити про це в повний голос важко. Це дуже боляче. Але ми почуємо навіть тих, хто буде говорити пошепки. Сьогодні ми презентуємо новий освітній серіал “Онлайн інструменти протидії домашньому насильству”. Безкоштовний курс, який підкаже, куди звернутися потерпілим, як це зробити правильно та як зарадити, якщо ви стали випадковим свідком домашнього насильства”, - додала Валерія Іонан.

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За її словами, з серіалу можна дізнатись про те, що таке домашнє насильство, яким воно буває, до кого звертатися по допомогу, як спланувати власну безпеку, яке законодавство та повноваження поліції та як допомогти постраждалим від домашнього насильства.

Заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила, що МВС визначає одним із пріоритетних напрямків своєї роботи запобігання та протидію домашньому насильству.

“Значну роль на сьогоднішній день в нашій діяльності відіграють інформаційні компанії, які ми проводимо разом з Національною поліцією, спільно з нашими партнерами. Ми продовжуємо на сьогоднішній день шукати нові підходи, з метою інформування нашого суспільства. І з метою, щоб максимально формувати оцю нульову терпимість і нульову толерантність до будь-яких проявів насильства… Спільними зусиллями ми створили даний серіал, який ми сьогодні презентуємо. Я вважаю, це якісно новий продукт, який дозволяє не тільки інформувати населення про те, що таке домашнє насильство, куди звертатися, як діяти. А також навчає наше населення новітнім інструментам, які можуть допомогти в разі, якщо є проблема з домашнім насильством”, - сказала Катерина Павліченко.

Начальник відділу зовнішньої політики та дипломатії посольства Канади в Україні Руслан Кац подякував МВС, Мінцифри та Національній поліції за кампанію підвищення інформованості суспільства.

“Я дивився вчора ці відео, вони зрозумілі, інформативні та вичерпні. І я щиро сподіваюся, що вони дійдуть до якомога ширшого кола глядачів і дадуть жертвам домашнього насильства корисну інформацію та хоч трішки надії на те, що допомога є”, - сказав Руслан Кац.

За словами Валерії Іонан, серіал вже є доступним на платформі “Освіта.Дія”

Нагадаємо, у ВР пропонують збільшити штрафи за домашнє насильство.