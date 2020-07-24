У ВР пропонують збільшити штрафи за домашнє насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Відповідну картку законопроекту під реєстраційним номером 3908 розміщено на сайті ВРУ, передає УНН.
Так, у Раді зареєстрували проект закону №3908 про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.
Як зазначається, 7 грудня 2017 року Верховною Радою було прийнято Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Повідомляється, що одним із заходів запобігання вчиненню домашнього насильства даним Законом вносяться зміни до КУпАП, якими передбачається накладення на порушників таких санкцій як накладення штрафу або громадські роботи, або адміністративний арешт. При цьому, штраф визначається за перше вчинення правопорушення від 170 до 340 гривень, а за повторне протягом року – від 340 до 680 гривень.
Водночас, законопроект №3908 пропонує:
-
- збільшення штрафу за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення з розміру "від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" до "від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
-
- збільшення штрафу за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, з розміру "від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" до "від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
-
Нагадаємо, за п'ять місяців поліція зафіксувала понад 7 тисяч звернень від мешканців Києва щодо домашнього насильства.