Кожна друга дитина у світі страждає від насильства — дитячий Омбудсмен

"У світі кожна друга дитина страждає від тієї чи іншої форми насильства. Кожна третя дитина страждає від емоційного насильства, кожна 4 дитина живе з матір’ю, яка є жертвою домашнього насильства від співмешканця”, - написав Кулеба.

Він зазначив, що близько 300 мільйонів дітей у віці 2-4 років страждають від так званого дисциплінарного насильства – коли дорослі через насильство "виховують" дітей.

"Згідно зі звітом ООН 2020 року в Україні 42% батьків вважають, що емоційне насильство є допустимим задля навчання. 14% батьків вважають, що можна застосувати фізичну силу у якості дисциплінарного покарання", - додав Кулеба.

Водночас, згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2018 року кожна дитина має зростати в безпеці. Жодна дитина не має страждати від насильства, написав Кулеба.

Нагадаємо, психолог розповіла, як розпізнати чоловіка, схильного до фізичного насильства.