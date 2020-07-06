Кожна друга дитина у світі страждає від насильства — дитячий Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Кожна друга дитина у світі страждає від тієї чи іншої форми насильства. Про це на своїй сторінці в Facebook написав уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.
"У світі кожна друга дитина страждає від тієї чи іншої форми насильства. Кожна третя дитина страждає від емоційного насильства, кожна 4 дитина живе з матір’ю, яка є жертвою домашнього насильства від співмешканця”, - написав Кулеба.
Він зазначив, що близько 300 мільйонів дітей у віці 2-4 років страждають від так званого дисциплінарного насильства – коли дорослі через насильство "виховують" дітей.
"Згідно зі звітом ООН 2020 року в Україні 42% батьків вважають, що емоційне насильство є допустимим задля навчання. 14% батьків вважають, що можна застосувати фізичну силу у якості дисциплінарного покарання", - додав Кулеба.
Водночас, згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2018 року кожна дитина має зростати в безпеці. Жодна дитина не має страждати від насильства, написав Кулеба.
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