Каждый второй ребенок в мире страдает от насилия — детский Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Каждый второй ребенок в мире страдает от той или иной формы насилия. Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.
"В мире каждый второй ребенок страдает от той или иной формы насилия. Каждый третий ребенок страдает от эмоционального насилия, каждый 4 ребенок живет с матерью, которая является жертвой домашнего насилия от сожителя", - написал Кулеба.
Он отметил, что около 300 миллионов детей в возрасте 2-4 лет страдают от так называемого дисциплинарного насилия - когда взрослые через насилие "воспитывают" детей.
"Согласно отчету ООН 2020 года в Украине 42% родителей считают, что эмоциональное насилие является допустимым для обучения. 14% родителей считают, что можно применить физическую силу в качестве дисциплинарного наказания", - добавил Кулеба.
В то же время, согласно отчету ЮНИСЕФ 2018 года каждый ребенок должен расти в безопасности. Ни один ребенок не должен страдать от насилия, написал Кулеба.
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