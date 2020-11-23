В Украине родители и учителя не довольны состоянием сексуального образования в школах - опрос

"Формальное комплексное сексуальное образование (в школах) имеет поддержку большинства. В частности, родители считают такой формат важным и актуальным, поскольку не все из них уверены в своих знаниях по отдельным темам по человеческой сексуальности, а кроме того, они не всегда готовы всего их обсуждать со своими детьми. Почти 84% родителей и учителей считают, что в школах должно быть сексуальное образование. Большинство опрошенных поддерживают его начало с первого или пятого класса, а на фокус-групповых дискуссиях отмечали и о более раннем возрасте для формального сексуального образования - с детского сада", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что опрошенные родители и учителя не довольны состоянием сексуального образования в школах на сегодня, в частности часть из них считает, что его вообще нет.

"... как родители, так и учителя недовольны им на сегодня, в частности часть из них считает, что сексуального образования в школах вообще нет. Помимо того, некоторые меры, которые можно рассматривать как компоненты сексуального образования, уже имеют место в школах: воспитательные часы и факультативные занятия, лекции приглашенных специалистов извне (например, медработников), кинопоказы, подготовка плакатов и т.д. - и учителя приобщаются к их организации и проведению", - говорится в материалах исследования.

Добавим, что исследование было проведено Аналитическим центром Cedos в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Напомним, Минцифры и МВД представили образовательный сериал о противодействии домашнему насилию.

Также напомним, в Министерстве образования и науки Украины рассматривают все за и против относительно начала образования в школах с 5 лет.