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Около трети учителей считают, что аборты должны запретить в Украине, а ориентация "лечится" - опрос

Около трети учителей считают, что аборты должны запретить в Украине, а ориентация "лечится" - опрос

Киев  •  УНН

 • 11693 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. 33% учителей считают, что аборты в Украине должны быть запрещенными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса UNFPA.

“В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки. В частности, 62% опрошенных учителей/ниц убеждены, что девушки, которые носят короткую одежду и макияж, этим побуждают ребят к активным ухаживаний, что аборты должны быть запрещены в Украине — 33%, негетеросексуальная ориентация требует лечения — 36%, а дети с ВИЧ не должны учиться вместе с другими детьми — 19%. Если учителя/ницы имеют подобные установки, то это может влиять не только на то, как они подают материал по предмету или на внеклассных мероприятиях — это также отражается и на их поведении и отношении к ученикам/цам, которые, например, по своим особенностям противоречат их мировоззренческой картине “нормативности”, — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что на курсах по повышению квалификации очень мало из опрошенных получали подготовку, которая касалась бы сексуального образования.

Добавим, что исследование было проведено Аналитическим центром Cedos в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Напомним, около 84% родителей поддерживают сексуальное образование в школах.

Также напомним, в Одессе учительница накричала на украиноязычную школьницу: в горсовете отреагировали.

Также напомним, в Министерстве образования и науки Украины рассматривают все за и против относительно начала образования в школах с 5 лет.

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