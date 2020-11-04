Влада Польщі на тлі протестів затягує введення заборони на аборти

“В даний час йде дискусія, і було б непогано, якби пішов деякий час на діалог і пошук нової позиції в цій складній ситуації, яка викликає великі емоції”, — заявив керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчік.

Нагадаємо, в Польщі проходять акції протесту проти рішення Конституційного суду обмежити право на аборти. За оцінками мерії, 30 жовтня на вулиці Варшави вийшли близько 100 тис. людей.

Протести в Польщі почалися після того, як 22 жовтня Конституційний суд країни посилив заборону на аборти в законодавстві. Згідно з його рішенням, тепер мешканки Польщі не можуть зробити аборт, навіть якщо у плода знайдені невиліковні патології. Таким чином, жінка має право на цю процедуру тільки в разі зґвалтування, інцесту або при загрозі життю та здоров’ю. Однак рішення Конституційного суду ще не опубліковано і не вступило в силу.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда запропонував законопроект, який на його думку, вирішить питання із забороною абортів. За словами Дуди цей проект закону відобразить суть “компромісу” з питання абортів в країні.