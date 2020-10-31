В Варшаве более 100 тыс. человек вышли на митинг против запрета абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Польше проходят акции протеста против решения Конституционного суда ограничить право на аборты. По оценкам мэрии, на улицы Варшавы вышли около 100 тыс. человек. Об этом в Twitter сообщила глава пресс-центре столичной мэрии Каролина Галецкая, передает УНН.
“Около 100 тыс. протестующих сейчас на улицах Варшавы”, — написала она.
По данным полицейского управления города, во время протестных акций начались столкновения. Правоохранительные органы сообщили в Twitter, что “группа хулиганов” использовала пиротехнику и угрожала безопасности митингующих. В результате силовиками были задержаны более 30 человек.
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Участники акции в социальных сетях сообщают, что столкновения произошли из-за нападения группы националистов на выступающих против запрета абортов граждан.
Протесты в Польше начались после того, как вечером 22 октября Конституционный суд страны усилил запрет на аборты в законодательстве. Согласно решению, теперь жительницы Польши не могут сделать аборт, даже если у плода найдены неизлечимые патологии. Таким образом, женщина имеет право на эту процедуру только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни и здоровью.
Накануне президент Польши Дуда предложил законопроект, который по его мнению, решит вопрос с запретом абортов. По словам Дуды этот проект закона отобразит суть “компромисса” по вопросу абортов в Республике.