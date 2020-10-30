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Заборона абортів у Польщі: прем'єр-міністр закликав припинити демонстрації через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій в четвер звернувся до протестувальників проти нового закону щодо абортів із закликом зупинити демонстрації через епідемситуацію з коронавірусною інфекцію в республіці, пише УНН із посиланням на Associated Press.

“Я прошу скасувати ці протести через епідемію”, — сказав він.

За його словами, медична система Польщі “знаходиться на межі” через зростання кількості хворих.

Нагадаємо, раніше Президент Польщі Анджей Дуда виступив за те, щоб за допомогою експертів знайти рішення ситуації, що виникла в республіці після ухвалення Конституційним судом вердикту щодо заборони абортів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардеп від “Слуги народу” підтримав заборону абортів у Польщі

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що дозволений польським законодавством аборт через патології плоду суперечить головному закону країни.

Після такого рішення уже кілька днів у різних містах Польщі тривають масові акції протесту. Неодноразово в різних містах доходило до сутичок учасників акцій з поліцією, був застосований сльозогінний газ.

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