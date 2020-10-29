"Слуга народу" підтримав заборону абортів у Польщі

"Ну, давайте ми у понеділок-вівторок зберемося докупи й вирішимо це питання. Тут можна й не чекати понеділка-вівторка, а одноосібно висловлювати. Я вже можу сказати: я цю ідею так само підтримую - заборону, звичайно що", - повідомив Камельчук.

Політик пояснив це "власною позицією".

"На мій погляд, на моє переконання - це, як не крути, вбивство. Є винятки, які у світовій практиці, зокрема, говорять про те, що коли є чітко визначена загроза життю жінки, мами - тоді, часто під наглядом лікарів, це може бути здійснено. Але ці речі мають бути дуже чітко прописані", - зазначив нардеп.

На запитання журналістів про те, що робити у випадках, коли вагітність незапланована, жінка не готова до неї або була зґвалтована - народний обранець зазначив, що "справа у кармі".

"Я міг би зараз прочитати тут дуже довгу тривалу лекцію про карму, про життя, про енергію й так далі. Але якщо скоротити все це до одного, то моя позиція залишається такою: що у будь-якому випадку народження дитини - це є щось непорушне, що не можна порівнюватись з навіть з самим початком, за якої причини це трапилося. Більше того, будь-яку причину можна пережити, але от навпаки потім — усвідомлення того, що у тебе могла бути дитина, а ти її своїми руками вбила — навряд чи", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, що у Польщі обмежили право жінок на аборти, визнавши їх “неконституційними”. Через це у країні розпочалися масові протести.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда виступив за доопрацювання норм, які заспокоять ситуацію у Польщі після заборони абортів.