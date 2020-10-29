"Слуга народа" поддержал запрет абортов в Польше

"Ну, давайте мы в понедельник-вторник соберемся вместе и решим этот вопрос. Здесь можно и не ждать понедельника-вторника, а единолично выражать. Я уже могу сказать: я эту идею так же поддерживаю - запрет, конечно же", - сообщил Камельчук.

Политик объяснил это "собственной позицией".

"На мой взгляд, по моему убеждению - это, как ни крути, убийство. Есть исключения, которые в мировой практике, в частности, говорят о том, что когда четко определена угроза жизни женщины, мамы - тогда, часто под наблюдением врачей, это может быть осуществлено. Но эти вещи должны быть очень четко прописаны", - отметил нардеп.

На вопрос журналистов о том, что делать в случаях, когда беременность незапланированная, или женщина не готова к ней или была изнасилована - народный избранник отметил, что "дело в карме".

"Я мог бы сейчас прочитать здесь очень длинную длительную лекцию о карме, о жизни, об энергии и так далее. Но если сократить все это до одного, то моя позиция остается такой: что в любом случае рождения ребенка - это нечто незыблемое, что нельзя сравниваться с даже с самым началом, по какой причине это произошло. Более того, любую причину можно пережить, но вот наоборот затем - осознание того, что у тебя мог быть ребенок, а ты его своими руками убила - вряд ли", - подытожил нардеп.

Напомним, что в Польше ограничили право женщин на аборты, признав их "неконституционными". Из-за этого в стране начались массовые протесты.

Добавим, что президент Польши Дуда выступил за доработку норм, которые успокоят ситуацию в Польше после запрета абортов.