Активістка Femen оголилася біля посольства Польщі в Києві

Так, акція пройшла на тлі рішення Конституційного суду республіки, який підтримав заборону абортів. В знак протесту, активістка Femen оголилися біля посольства.

На тіло активістки були нанесені такі гасла як "My body is my choise" (з англ. - Моє тіло - мій вибір) і "Siostry do broni" (з пол. - Сестри, до зброї).

Згодом активістка була затримана поліцією.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт є неконституційним і дозволив їх робити тільки в деяких випадках, зокрема, в разі зґвалтування.



Як повідомляв УНН, на минулому тижні в Польщі через заборону абортів сотні людей вийшли на протести.