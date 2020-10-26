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Активістка Femen оголилася біля посольства Польщі в Києві

Активістка Femen оголилася біля посольства Польщі в Києві

Київ • УНН

 • 46510 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У понеділок рух Femen провів акцію біля будівлі Посольства Республіки Польща в Україні. Фото з акції опублікувало сам рух в соцмережі Twitter, передає УНН.

Так, акція пройшла на тлі рішення Конституційного суду республіки, який підтримав заборону абортів. В знак протесту, активістка Femen оголилися біля посольства.

На тіло активістки були нанесені такі гасла як "My body is my choise" (з англ. - Моє тіло - мій вибір) і "Siostry do broni" (з пол. - Сестри, до зброї).

Згодом активістка була затримана поліцією.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт є неконституційним і дозволив їх робити тільки в деяких випадках, зокрема, в разі зґвалтування.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні в Польщі через заборону абортів сотні людей вийшли на протести.

Українські Національні Новини

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