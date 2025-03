Активистка Femen обнажилась у посольства Польши в Киеве

Так, акция прошла на фоне решения Конституционного суда республики, который поддержал запрет абортов. В знак протеста, активистка Femen обнажилась возле посольства.

На тело активистки были нанесены такие лозунги как “My body is my choise” (с англ. - Мое тело - мой выбор) и "Siostry do broni" (с пол. - Сестры, к оружию).

Впоследствии активистка была задержана полицией.

Напомним, Конституционный суд Польши постановил, что аборт является неконституционным и позволил их делать только в некоторых случаях, в частности, в случае изнасилования.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Польше из-за запрета абортов сотни людей вышли на протесты.