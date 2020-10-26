Активистка Femen обнажилась у посольства Польши в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В понедельник движение Femen провело акцию у здания Посольства Республики Польша в Украине. Фото с акции опубликовало само движение в соцсети Twitter, передаёт УНН.
Так, акция прошла на фоне решения Конституционного суда республики, который поддержал запрет абортов. В знак протеста, активистка Femen обнажилась возле посольства.
На тело активистки были нанесены такие лозунги как “My body is my choise” (с англ. - Мое тело - мой выбор) и "Siostry do broni" (с пол. - Сестры, к оружию).
Впоследствии активистка была задержана полицией.
Напомним, Конституционный суд Польши постановил, что аборт является неконституционным и позволил их делать только в некоторых случаях, в частности, в случае изнасилования.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Польше из-за запрета абортов сотни людей вышли на протесты.